Der fünfjährige Rasta ist ein in sich ruhender Hund. Er beobachtet gerne, ganz unaufgeregt, und zeigt sich im Tierheim verträglich mit Artgenossen beiderlei Geschlechts – wäre aber sicher gerne in einem neuen Zuhause.

Wenn es zum Spaziergang los geht, freut er sich wirklich. Dann will er unbedingt mit, raus aus seinem Zwinger. Unterwegs hüpft er immer mal wieder wie ein Reh. Rasta ist kein Hund, der dem neuen Menschen beim ersten Treffen freudestrahlend um den Hals fällt. Da ist er eher ein wenig zurückhaltend. Bringt man ihm Vertrauen entgegen, bindet er sich aber fest an seine Menschen. So passt Rasta sicher in einer Familie mit größeren Kindern. Auch Hunde dürfen gerne bereits im Haushalt leben.

Wer sich für den kastrierten Rüden Rasta interessiert, meldet sich bitte unter Angabe einer Rückrufnummer im Tierheim unter Telefon 06331 65977 oder E-Mail anfragen@tierheim-pirmasens.de. Dort kann ein Termin zum Kennenlernen vereinbart werden.