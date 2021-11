Als Tier der Woche präsentiert das Tierheim Pirmasens einen 2018 geborenen Flat-Coated Retriever-Mix.

Tyson sei als Abgabehund in die Einrichtung gekommen, da sich die Situation der Familie geändert habe. Er hatte zuvor mit zwei Hündinnen zusammengelebt, habe sich allerdings recht aufdringlich gezeigt.

Tyson fehle es zur Zeit noch ein wenig an Erziehung. Aber er sei lernwillig, dem Menschen zugewandt, freundlich und charmant, schreibt das Tierheim. Er bringe alle Anlagen eines tolles Familienhundes mit. Seine Familie sollte allerdings Lust haben, sich mit ihm zu beschäftigen und ihm einige Regeln näher bringen. Noch sei der große Rüde in manchen Situationen etwas ungebremst. Kinder sollten deshalb auf jeden Fall standfest, im besten Fall im Teenageralter sein.

Da er im Wald gerne die Nase auf dem Boden habe, geht das Tierheim davon aus, dass er Jagdtrieb hat. Im Wald an der Leine gerate er manchmal noch in Wallung, wenn er anderen Hunden begegnet. Er sei dabei nicht aggressiv, es habe ihm bislang nur niemand erklärt, dass man nicht auf andere los stürmt, wenn man sie sieht. Tue man das, lerne er ganz schnell, sich auf Menschen zu verlassen. Überhaupt binde sich Tyson schnell an neue Menschen. Er sei offen, freundlich und einfach ein lieber Kerl.

Wer ihm ein sportliches, aktives Zuhause bieten kann, der kann sich beim Tierheim in Pirmasens melden, Telefon 06331 65977, Email: anfragen@tierheim-pirmasens.de.