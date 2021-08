Als Tier der Woche präsentiert das Pirmasenser Tierheim den Mischling Charly. Der Rüde kam im Mai 2020 auf die Welt und ist kastriert. Charly sei ein eher zurückhaltendes Tier. Er sei in den vergangenen Wochen im Tierheim richtig aufgetaut. Ein Draufgänger sei er aber trotzdem nicht. Charly braucht laut der Einrichtung Menschen, die ihn sicher und unaufgeregt an Neues heranführen und ihm Zeit geben, sich zu entfalten. Ein ruhiger Haushalt ohne ganz kleine Kinder wäre schön für ihn. Wichtig sei zudem ein vorhandener stabiler Hundefreund, der ihm Sicherheit gibt. Das Tierheim will ihn nicht als Einzelhund vermitteln. Hundeerfahrene, geduldige und empathische Menschen sollten es sicherlich schaffen, aus Charly einen fröhlichen und etwas mutigeren Junghund zu machen. Wer sich für Charly interessiert, meldet sich telefonisch oder per E-Mail im Tierheim, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren, Telefon 06331-65977. Email anfragen@tierheim-pirmasens.de.