Als Bounty gefunden wurde, hat sich niemand gemeldet, der den Hund vermisst. Dem Tierheim zufolge ist der einjährige, unkastrierte Rüde zwar anfangs etwas unsicher und bellt Fremde sowie Unbekanntes häufig an, zeigt man ihm aber, dass keine Gefahr droht, lässt er sich schnell beruhigen.

Bounty braucht Menschen, die ihm zu Beginn Sicherheit geben und gemeinsam mit ihm die Umwelt erkunden. Er kennt wohl wenig, das gilt es nachzuholen. Da der junge Rüde sehr bewegungsfreudig und lernwillig ist, sollte das aber kein Problem sein, teilt das Tierheim mit. Zudem bindet er sich schnell an seine Bezugspersonen. Ein Garten, falls vorhanden, sollte sicher eingezäunt sein.

Dem Tierheim zufolge würde sich Bounty über eine aktive Familie freuen. Kinder sollten bereits etwas älter sein (ab circa zehn Jahre). Auch eine Familie, in der bereits ein Hund lebt, ist vorstellbar, so das Tierheim-Team.

Kontakt



Wer sich für Bounty interessiert, kann sich unter Angabe einer Rückrufnummer unter Telefon 06331/65977 oder per E-Mail an info@tierheim-pirmasens.com mit dem Tierheim Pirmasens in Verbindung setzen. Ein Kennenlerntermin wird anschließend vereinbart.