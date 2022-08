Als Tier der Woche präsentiert das Pirmasenser Tierheim die im November 2021 geborene Hündin Franzi.

Das Tierheim spricht von einem „quirligen Junghund“. Welche Rassen in Franzi stecken, ist bei der Einrichtung am Sommerwald unbekannt. Franzi kenne noch nicht viel und müsse einfach vieles noch lernen. Das tolle sei: Darauf hat sie wirklich große Lust. Sie ist laut dem Tierheim den Menschen zugewandt, freundlich und sehr sportlich. Franzi sei keine Hündin, die so ganz einfach nebenher läuft. Sie wisse vielmehr was sie wolle, sei aber in manchen Situationen dennoch unsicher. Deshalb brauche es Menschen, die vielleicht schon ein wenig Hundeerfahrung mitbringen oder bereit sind, eine gute Hundeschule zu besuchen und die sich mit ihr beschäftigen.

Gegen einen souveränen Ersthund hätte Franzi ebenfalls nichts einzuwenden, wenn die gegenseitige Sympathie stimme. Ein vorhandener Hund sei aber keine Voraussetzung für eine Vermittlung. Mehrere Besuche von Kindern hätten allerdings gezeigt, dass Franzi selbst hundeerfahrene, unaufdringliche Kleinkinder sehr gruselig finde. Ältere Kinder ab zehn Jahren seien hingegen kein Problem. Franzi ist von eher zierlicher Statur. Sie werde aber sicherlich noch ein wenig wachsen. Wer sich für die junge Hündin interessiert, kann Kontakt mit dem Tierheim aufnehmen. Am besten klappt das per Mail an anfragen@tierheim-pirmasens.de und mit Angabe einer Rückrufnummer. Dann wird ein Kennenlerntermin vereinbart.