Das Pirmasenser Tierheim sucht ein neues Zuhause für den Kater Mogli. „Mogli ist kastriert und wurde 2019 geboren. Er ist ein großer und extrem verschmuster Kater, der auch verträglich mit Artgenossen ist. Mogli war bisher ein reiner Wohnungskater und möchte ein zu Hause haben, in dem man viel Zeit für ihn hat zum Schmusen, Spielen und Kraulen. Er hätte auch gerne einen katzensicheren Balkon oder einen sicher eingezäunten Garten zum Sonnen und Luftschnappen“, erklären die Verantwortlichen des Tierheims. Wer sich für Mogli interessiert, kann sich unter Telefon 06331/65977 melden oder per E-Mail an info@tierheim-pirmasens.com wenden, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren.