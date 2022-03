Als Tier der Woche präsentiert das Pirmasenser Tierheim den im Mai 2021 geborenen Mischlingshund Sanji.

Sanji wurde unüberlegt angeschafft von Menschen, die leider keine Zeit hatten für diesen wirklich tollen Hund – also fing er an sich selbst zu beschäftigen, heißt es aus dem Tierheim. Welche Rassen in ihm stecken, wissen die Verantwortlichen nicht. Sie vermuten aber Schäferhund oder Beauceron. Er zähle zu den großen Hunden. Sanji sei schon eine Weile im Tierheim, eine wirklich passende Anfrage habe es für ihn aber noch nicht gegeben. Für den jungen Rüden sei es jetzt Zeit für ein neues, vor allem sehr verlässliches Zuhause. Er möchte etwas lernen. Das sei bislang einfach zu kurz gekommen. Sanji sei freundlich den Menschen gegenüber. Allerdings teste er auch mal gerne aus, wie weit er gehen kann. Seine neue Familie sollte deshalb etwas Hundeerfahrung mitbringen. Sanji mag laut Tierheim zwar Hunde, aber sei dabei bisweilen sehr ungestüm. Er sei begeistert von Unternehmungen und Abwechslung und suche eine Familie, die Zeit für ihn hat und die vor allem Lust habe, sich mit ihm zu beschäftigen und ihm gerecht zu werden. Sein Start ins Leben war nicht ganz optimal. Jetzt soll sich für ihn das Blatt wenden, meinen die Verantwortlichen im Tierheim. Wer sich für Sanji interessiert, kann sich im Tierheim melden, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren, Telefon 06331 65977, Mail: anfragen@tierheim-pirmasens.de.