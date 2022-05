Das Pirmasenser Tierheim stellt Brenda, Jahrgang 2019, als Tier der Woche vor, eine eher große Mischlingshündin. Welche Rassen in ihr stecken, ist unbekannt. Brenda sei eine sehr souveräne Hündin, die genau wisse, was sie will. Sie sei wachsam und weise dabei gerne auch mal Mensch und Tier zurecht. Obwohl sie alles sehr ruhig und in einem angemessenen Rahmen tut, sehen wir sie dennoch nicht bei unerfahrenen Menschen, heißt es aus dem Tierheim. Brenda brauche Menschen, die ihr die Richtung und die Regeln gelassen aber klar vorgeben. Kinder sollten bereits im Teenageralter sein. Brenda würde sich sicherlich über einen Garten oder ein Grundstück freuen. Ein Leben als Zweit- oder Dritthund würde ihr wahrscheinlich gefallen, meinen die Verantwortlichen im Tierheim. Brenda fehlt ein Stück der Lippe. Warum das so ist, ist nicht klar. Brenda sei eine wirklich tolle und vor allem sehr hübsche Hündin, die nun ihre Familie sucht. Wer sie kennenlernen möchte, kann sich im Tierheim melden, Telefon 06331 65977, Email: anfragen@tierheim-pirmasens.de.