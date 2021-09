Als Tier der Woche präsentiert das Pirmasenser Tierheim: Brad. Der Hund kommt aus einer Sicherstellung und sucht ein neues Zuhause. Über seine Vorgeschichte ist nicht viel bekannt, auch sein genaues Alter ist unbekannt. Eine Tierärztin hat ihn auf rund vier bis fünf Jahre geschätzt. Brad sei ein netter, etwa kniehoher Rüde. Er ist ein angenehmer Partner beim Gassigehen, dem aber noch ein wenig Erziehung fehlt.

Er geht sehr gerne Spazieren, ist lauffreudig und achtet dabei immer auf den Menschen an der Leine. Da Brad bei einem Tierarztbesuch mal die Zähne ausgepackt hat (was eher durch den Stress und die ungewohnte Situation kam), möchte das Tierheim ihn nicht zu kleinen Kindern vermitteln. Kinder im Teenageralter sollten kein Problem sein. Ob er mit anderen Hunden zurecht kommt, müsste im Einzelfall getestet werden. Weitere Infos unter Telefon 06331 65977 oder per Mail an: anfragen@tierheim-pirmasens.de.