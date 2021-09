Als „schüchternen Kater“ bezeichnet das Tierheim das aktuelle Tier der Woche: Maddox ist ein ungefähr 2011 geborener, kastrierter Kater. Er wurde gefunden. Leider hat ihn niemand vermisst und so sucht er nun ein neues zu Hause. Momentan ist er laut Tierheim noch sehr ängstlich und versteckt sich in seiner Höhle. Wenn man ihm zu nahe komme, brummt und faucht er erstmal. Maddox brauche geduldige, einfühlsame Menschen, die ihm die Zeit geben, die er braucht um Vertrauen zu fassen. Er möchte den Angaben zufolge nach einer ersten Eingewöhnung gerne Freigang haben und versteht sich gut mit seinen Zimmergenossinnen. Wer sich für Maddox interessiert, kann sich beim Tierheim Pirmasens melden, Telefon 06331/65977 oder Mail an: anfragen@tierheim-pirmasens.de.