Butch ist noch nicht sehr lange im Pirmasenser Tierheim. Der Rüde lebt mit einem Rüden zusammen und zeigt sich auch in der größeren Hundegruppe sehr verträglich und eher ruhig. Der Elfjährige orientiert sich sehr an seinen Artgenossen. Schön wäre deshalb, wenn er Zweithund sein dürfte bei einer nicht ganz so quirligen Hündin oder einem ruhigen Rüden. Butch ist nicht mehr ganz der jüngste, braucht also nicht zu viel Unterhaltung. Er geht aber sehr gerne spazieren und ist dabei ausdauernd. Butch ist ein netter Hund, der gut zu hundekundigen Kindern passen würde. Nur das Alleinsein mag er nicht. Ein souveräner Zweithund wäre für ihn sicherlich hilfreich.

