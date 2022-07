Die Kangal-Mix-Hündin Bailey wurde 2020 geboren und ist sterilisiert. Sie kam über das Veterinäramt ins Tierheim und sucht nun ein neues Zuhause. Die junge Hündin ist sehr aktiv und sucht ebensolche Menschen. Gegen Hundegesellschaft hat sie laut Tierheim nichts einzuwenden, das sollte aber vorher getestet werden. Nicht vergessen sollte man, dass in der gut gelaunten und offenen Bailey dennoch einige Herdenschutzgene stecken. Ihre neuen Halter sollten deshalb keine Hundeanfänger sein und mit den Eigenschaften dieser Rassen bestenfalls schon vertraut sein. Für die ist sie eine wunderbare und loyale Begleiterin. Herdenschutzhunde können zwar auch in der Wohnung leben, ein Garten oder wäre dennoch gut und gleichzeitig eine Aufgabe für sie. Kinder sollten etwas größer, hundeerfahren und standfest sein. Wer sich für Bailey interessiert, kann sich beim Tierheim für einen Kennenlerntermin melden unter der Nummer 06331 65977 oder per Mail an anfragen@tierheim-pirmasens.de.