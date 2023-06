Das Tiefbauamt hat wieder einen Leiter: Roman Lill hat einiges auf der Agenda. Beim Breitbandausbau, Hochwasserschutz und Straßenbau laufen oder starten demnächst große Projekte, die er planen und koordinieren muss. Bürgermeister Michael Maas hat eine konkrete Vermutung, was den neuen Amtschef am meisten Nerven kosten wird.

Straßenausbau und Hochwasserschutz werden den neuen Leiter des Tiefbauamts beschäftigen. Roman Lill spricht von vielfältigen Projekten im Straßenbau. „Es wird eine große Herausforderung, alles zu koordinieren.“ Neben laufenden Großbaustellen wie der Gersbacher Straße und der Strobelallee muss das neue Straßenausbauprogramm vorbereitet werden, das ab 2025 greifen soll. „Die Fußgängerzone wird eines der größten Projekte“, meint Bürgermeister Michael Maas zum nächsten Jahr, wenn dort der Straßenbau beginnen soll.

Breitband

In den nächsten beiden Jahren wird zudem der Breitbandausbau in der Stadt vorangetrieben. Mehrere Telekommunikationsanbieter wollen Baufirmen durch die Stadt schicken, um über 100 Kilometer Kanäle zu graben, in denen Glasfaser verlegt wird. Allein die Telekom grabe in der Innenstadt Kanäle über eine Strecke von 25 Kilometern. Bürgermeister Maas erwartet manchen Ärger für die Pirmasenser während dieser Zeit – etwa weil eine Straße vor der Garage eines Einwohners aufgerissen wird. „Solche Dinge werden passieren“, meint Maas. Aufgabe der Stadt sei es, dafür zu sorgen, dass die Ärgernisse nur vereinzelt auftreten. Die Arbeiten sollen möglichst koordiniert ablaufen. „Das ist eine der Aufgaben für das Tiefbauamt, die am meisten Energie und Nerven kosten wird“, vermutet Maas.

Kanäle

Beim Kanalbau sollen „Inliner ein großes Thema werden“, sagt Lill. In Pirmasens befahren Techniker mit Kameras die Kanäle, um ihren Zustand zu prüfen. Laut Maas kann man mit daraus gewonnenen Daten recht zuverlässig ermitteln, wie lange ein Kanal noch hält. Diese Information soll in die Planung des Straßenbaus einfließen, sodass Kanal und Straße praktischerweise gemeinsam saniert werden. Laut Maas gibt es in Pirmasens noch einige alte Kanäle aus Ton, viele weitere seien in der Nachkriegszeit gebaut worden. Deren Haltbarkeit ende nun, deshalb müssten in den nächsten Jahren viele Kanäle erneuert werden.

Hochwasser

„Das Konzept für den Hochwasserschutz liegt auf dem Tisch“, sagt der Bürgermeister. Nun müsse es umgesetzt werden. Das Tiefbauamt kümmere sich neben der eigentlichen Umsetzung darum, Fördergelder aufzutreiben. Mit Bau- und Planungskosten rechnet Maas, dass der Hochwasserschutz die Stadt brutto etwa 1,2 Millionen Euro kostet. „Das können wir finanziell nicht in einem Jahr stemmen – und das können wir auch nicht in einem Jahr abarbeiten“, sagt Maas. Die Stadt plane deshalb mit drei Jahren, in denen das Konzept umgesetzt wird.

Besonders Windsberg und Niedersimten seien durch Hochwasser gefährdet. Für Windsberg ist die größte Maßnahme des Hochwasserschutzes geplant. Über 150.000 Euro soll sie kosten, sagt der Bürgermeister. Die Stadt will verhindern, dass Wasser bei Starkregen von oben den Ort überspült. Am Hochwald soll deshalb das Gefälle eines Grabens umgekehrt werden, damit Wasser in Richtung der Felder statt Richtung Häuser geleitet wird. Am Wendeplatz in der Hochwaldstraße wurde vor Jahren ein alter Regenüberlauf verschlossen, den Maas – wenigstens für Notfälle – reaktivieren will.

Bauingenieur Roman Lill hat zuvor beim Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) gearbeitet: In Weilerbach leitete er den Tiefbau beim Großprojekt US-Hospital. Zur Mitte des Junis ist der 52-Jährige nun nach Pirmasens gewechselt. Seine Aufgaben umfassen sowohl die technische als auch die kaufmännische und verwaltungsmäßige Leitung des Bauamts.