Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Immer besser gewappnet gegen die Herausforderungen in Corona-Zeiten zeigen sich die Pirmasenser Schulen: Wenn in naher Zukunft wieder die ersten Schulsäle mit Leben erfüllt sind, soll eine pfiffige Belüftungs-Lösung den Unterricht sicherer machen. Darüber hinaus muss dank des „Sofortausstattungsprogramms“ kein Schüler mehr beim Online-Unterricht fehlen.

Als am Montag die Stadtspitze in der Realschule Plus Kirchberg über den Fortschritt der Maßnahmen informierte, war die Stimmung hervorragend, und außergewöhnlich