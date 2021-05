Auch wenn der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Weiner gerade dabei ist, den Schwerpunkt seiner politischen Arbeit in die Südpfalz zu verlegen, verfolgt der Pirmasenser noch mit großem Interesse, was in seiner Heimatstadt passiert. Mit der Verkürzung der Fußgängerzone ist er nicht einverstanden.

Thomas Weiner gehörte viele Jahre dem Pirmasenser Stadtrat an und ist immer noch stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU. Der Idee von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU), in der Fußgängerzone zwischen Sandstraße und Pfarrgasse tagsüber wieder Autoverkehr zuzulassen, kann er wenig abgewinnen. Er macht einen anderen Vorschlag.

Die südliche Fußgängerzone aufzugeben, das „wäre ein Fehler und zugleich eine vertane Chance, denn es gibt eine bessere Alternative“, sagt Weiner. Mehr Autoverkehr zuzulassen, das löse nicht das Problem. Es gebe inzwischen immer einen freien Parkplatz in der Sandgasse. Daran könne es nicht liegen, dass Geschäfte schließen oder neue nicht aufmachen. „Oder ist es etwa in dem südlichen Teil der Hauptstraße zwischen Sandgasse und Landauer Tor besser, nur weil dort Autos parken?“, fragt er. Wer hinschaue, der sehe, dass dort schon mehrere Schaufenster zugemauert wurden.

Von langer Hand geplant?

Weiner mutmaßt, dass eine Abstufung der Fußgängerzone von langer Hand geplant wurde. Im Bereich südlich der Lutherstraße seien fehlende Steine nicht mehr ersetzt, sondern „wie alte Kariesfüllungen“ mit Asphalt notdürftig ausgebessert worden. „Angeregt wurde eine solche Verkürzung der Fußgängerzone schon vor Jahren von einem Berater, dem sonst nichts Spannendes einfiel“, sagt Weiner. Damals sei man zudem davon ausgegangen, dass sich das Einkaufserlebnis rund um die „Koprian-Galerie“ abspielen werde und dass die Fußgängerzone dann ohnehin nur noch ein Randereignis sei.

Der Berater sei längst in die Wüste geschickt worden, doch seine Idee der Verkleinerung der Fußgängerzone spuke immer noch herum, kritisiert Weiner. Doch die bringe gar nichts, „jedenfalls nichts Gutes“. Durch das tagsüber zugelassene Parken vor den Schaufenstern werde nicht ein einziger Einzelhändler zusätzlich eröffnen. Vielmehr sei wahrscheinlich, dass in Folge der Umbauzeit weitere schließen werden. „Und wer in diesen Corona-Zeiten schließt, macht meist nicht anderswo wieder auf“, sagt Weiner.

Umbau zwingt Geschäfte zur Aufgabe

Ursächlich für die Leerstände sei eine Mischung aus Internet-Konkurrenz, jahrelanger Verunsicherung hinsichtlich der Stadtgalerie, Fashionoutlet und anderen Einkaufszentren und jetzt auch noch durch den Lockdown. Aus den Erfahrungen mit der Bahnhofstraße könne man nur das Schlimmste befürchten. „Ein bis zwei Jahre Umbauzeit werden diesen Teil der Innenstadt gewiss nicht beleben, sondern weitere Geschäfte dort zur Aufgabe zwingen“, glaubt Weiner. Wenn die Stadt dem südlichen Teil der Fußgängerzone helfen wolle, „dann gewiss nicht durch einen Aderlass, durch die Drohung mit einem ein bis zwei Jahre dauernden Baustellen-Szenario“. Dagegen würde eine abschnittsweise Sanierung des vorhandenen Pflasters den laufenden Geschäftsbetrieb nicht groß stören.

Flexible Lösungen aus wetterstabilen Segeltüchern

Und dann wiederholt Weiner einen Vorschlag, den er schon früher einmal auf den Tisch gelegt hatte: eine Überdachung der Fußgängerzone. Die sei vor über 20 Jahren von Einzelhändlern wie Erich Weiss und Heiner Wölfling geboren worden, habe aber nicht umgesetzt werden können, weil die Kosten zu hoch waren und die Topographie der Fußgängerzone zu schwierig war. „Aber inzwischen gibt es flexible Lösungen aus wetterstabilen Segeltüchern, die – versetzt angeordnet – zu einer kompletten Überdachung genutzt werden können“, sagt Weiner. Der große Vorteil dieser Lösung wäre zudem, dass es keine permanente Überdachung wäre, denn sie könnte, wie bei großen Segeljachten, über Umlenkrollen bei Bedarf ausgefahren werden, könnte zudem Farbakzente setzen. Diese Idee sei vor ein paar Jahren in der Schublade versenkt worden, weil man sich damals auf die „Koprian-Galerie“ konzentriert habe. Doch warum diese Idee nicht jetzt umsetzen?, fragt Weiner.

Wenn die Stadt also Geld investieren wolle, um die südliche Fußgängerzone neu zu gestalten, „dann wäre das ein viel günstigerer Weg, der südlichen Fußgängerzone zu einem Alleinstellungsmerkmal und damit zu neuer Attraktivität zu verhelfen. Und wenn es gut wird – warum dann nicht auch weitere Abschnitte so gestalten?“, fragt der CDU-Politiker.