Der Erlenbrunner Landtagsabgeordnete Thomas Weiner (CDU) strebt nach der Landtagswahl im März einen Posten als parlamentarischer Staatssekretär an. Weiner sitzt seit 1996 für den Wahlkreis Pirmasens im rheinland-pfälzischen Landtag. Die Wahlkreise wurden jedoch reformiert, womit die Südwestpfalz nur noch einen Wahlkreis hat. Den will der Hauensteiner Christof Reichert für die CDU gewinnen. Der 63-jährige Weiner, der weiterhin in Pirmasens wohnt, tritt nun wie berichtet für die südpfälzische CDU im Wahlkreis 49 an, zusammen mit Sven Koch aus Herxheim, der B-Kandidat ist. Der RHEINPFALZ in Landau hat Weiner verraten, dass er im Fall eines Wahlsiegs der CDU im März gerne einen Posten in der erweiterten Regierung haben würde. Bei einer Regierungsübernahme durch die CDU würden viele parlamentarische Staatssekretäre und andere politische Beamte benötigt. Der Herxheimer Koch würde dann das eventuell gewonnene Direktmandat bekommen.