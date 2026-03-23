Es ist ein Phänomen: Auch zum sechsten Mal hat das Programm „Die Freiheit des Panthers“ nichts an Attraktivität verloren.

Die Kreisgalerie ist am Freitagabend proppenvoll, wenn Thomas Kuhn und Stefan Schwarzmüller ihre szenische Lesung zu Rilke präsentieren. Was ist das Geheimnis der beiden?

Der Rilke-Abend startet erst mit Verspätung, da ständig neue Besucher in den bereits überfüllten Ausstellungssaal der Kreisgalerie strömen. Damit haben die Veranstalter nicht gerechnet, zumal parallel die Dahner Sommerspiele mit dem Landespolizeiorchester eröffnet wird. Aber die Südwestpfälzer können nicht genug von den beiden Vorlesern bekommen, die das Format der Gedichtrezitation unterhaltsam geschickt an eine Rahmenhandlung knüpfen. So haben Schwarzmüller und Kuhn schon weit größere Säle gefüllt – auch mit ihrem Programm zu Rilke. Zum 150. Geburtstag des Poeten im vergangenen Jahr und dem 100. Todestag in 2026 haben die Literaturliebhaber Rainer Maria Rilke auserkoren, um sich pünktlich zu den Jubiläen seiner Geschichte und den Werke anzunehmen.

Keine Lust auf Kalendersprüche

Um was es geht: Die Kreisgalerie bietet am Freitag die Kulisse eines Verlagshauses, in dem ein Autor auf der Suche nach einem Verleger ist. Stefan Schwarzmüller schlüpft in die Rolle des Autors, der ein Buch über Rainer Maria Rilke geschrieben hat – und die Lesung erzählt von dem Treffen mit Verleger Thomas Kuhn, der sich nicht vorstellen kann, dass der angekündigte Autor etwas Neues über Rilke auf Lager hat. „Es ist doch alles gesagt“, betont er, der immerhin als Verleger das Stammhaus repräsentiert und nicht nur die Texte von Rilke veröffentlicht, sondern all das, was es über ihn zu sagen gibt. Auf Weisheiten aus Lebenssprüche-Kalendern habe er nicht die geringste Lust, betont er gleich.

Doch anstatt eines Verhandlungsgesprächs geraten die beiden in einen Sog, in dem sie sich ihre Lieblingsgedichte rezitieren. „Das Karussell“ zum Beispiel, „Herbsttag“, „Römische Fontäne“ und „Liebeslied“. Die Lesung wird zu einem Best-Of von Rilkes Gedichten, aber nicht nur.

Auch unnützes Wissen

Auch die Rubrik „Unnützes Wissen über Rilke“ bringt das Publikum immer wieder zum Schmunzeln. Das erfährt nämlich so, dass Rilke die poetische Schuhgröße 38 trug, Lady Gaga ein Tattoo mit Auszügen aus Rilke-Briefen auf dem Oberarm trägt, Rilke ein Schnorrer war, der es perfekt verstand mit dem Geld umzugehen, das er nicht hatte, und dass er es genoss, mit dem Cabriolet von Maria von Thurn und Taxis in Paris abgeholt zu werden, um ins Castello di Duino nahe Triest chauffiert zu werden, obwohl er eigentlich viel lieber Zug gefahren sei. Und politisch wird es auch ansatzweise, als Rilkes antisemitische Tendenzen zur Sprache kommen und dessen Spruch, dass er am besten lese, wenn schöne Frauen im Saal seien. „Darf man das überhaupt noch sagen“, fragen sich Verleger und Autor.

Es ist das sechste Mal, dass sie das Programm aufführen, doch diesmal ist die Präsentation anders. In Dahn ist „Die Freiheit des Panthers“ mitten in der Kunstausstellung „Zwei auf dem Weg“ von Günther Berlejung und Stephan Müller platziert, deren Werke auch immer wieder mal Thema sind. Die Pause nutzen sie, um den Besuchern, die in der Darbietung als Mitarbeiter fungieren, die anderen „Verlagsräume“ zu zeigen.

Musikalische Bereicherung

Musikalisch umrahmt ist das Programm von Pianist Lukas Neuberger. Mit Schuberts „Träumerei“ und „Largo“ aus Dvoraks Sinfonie „Aus der neuen Welt“ bringt er das Publikum zum Schwelgen. Eine Bereicherung, die den Abend auf eine sinnliche Ebene hebt. Wie auch die Dia-Projektion, die alles Gesagte bebildert. An der Wand erscheinen Schwarz-Weiß-Fotografien von Rilke, seiner großen Liebe, den Orten, an den er gelebt hat, und die Cover von Rilke-Büchern im Insel-Verlag.

Wussten Sie, dass Rilke verboten hat, seine Gedichte zu vertonen, fordert Schwarzmüller den Verleger schließlich heraus. Die Ausnahme sei Ernst Kreneck gewesen. Der weiß es natürlich – und erwartet das auch vom Publikum. Immerhin würden sie in der Heimat von Hugo Ball leben, dessen Lautgedicht „Totenklage“ sich der Komponist ebenso angenommen habe.

Nach zwei Stunden Philosophie, Koketterie und des Rezitierens endet ein gelungener Abend mit einem verdienten Applaus. So wie es offenbar nicht genug Bücher zu Rilke geben kann, gibt es auch nicht genug Lesungen mit Rilke-Gedichten, wie der Abend in der Kreisgalerie beweist. Auch für das kommende Jahr bereitet das Literatenduo wieder eine Lesung vor. Dann soll es um Hermann Hesse gehen, der 150 Jahre alt geworden wäre.