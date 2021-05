Aus der Passage Schreiner und dem späteren Matratzenmarkt in der Schäferstraße könnte auf 480 Quadratmetern schon bald ein Second-Hand-Modemarkt werden. Der Stadtrat muss im November über die Anfrage einer Firma entscheiden.

Oberbürgermeister Markus Zwick hat leichte Bauchschmerzen bei der Vorstellung, dass direkt gegenüber dem Vorzeigeprojekt der Vogeltreppe ein Laden entsteht, der ansonsten eher auf der grünen Wiese zu finden wäre und auch optisch nicht das darstellt, was dem Stadtchef an dieser Stelle vorschwebt. Im Hauptausschuss am Montag äußerte Zwick seine Zweifel, ob der Second-Hand-Markt das sei, was der Stadt gut tue.

„Die Schaufenstergestaltung ist schwierig“, meinte die CDU-Fraktionschefin Stefanie Eyrisch, die sich Schöneres für das Eck vorstellen könnte. Lediglich CDU-Ratsmitglied Erich Weiss begrüßte den Ansiedlungswunsch des Germersheimer Unternehmens „Second Plus“. Ein Markt dieser Art würde zum Handelsstandort Pirmasens passen, findet Weiss.

„Second Plus“ betreibt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zwölf Gebrauchtmodemärkte. Der nächstgelegene findet sich in Kaiserslautern im Gewerbegebiet. Das Angebot soll zu 90 Prozent aus gebrauchter Kleidung und Schaufensterware bestehen. Dazu kommen noch kleinere Sortimente an Militärkleidung. Jörg Bauer vom Stadtplanungsamt verwies auf das Innenstadtkonzept der Stadt Pirmasens, dass solche Sortimente nur in der Innenstadt zulasse und die endet in der Schäferstraße auf der gegenüberliegenden Straßenseite des geplanten Marktes. Eine Begutachtung der Auswirkungen des Marktes auf die Sortimente in der Innenstadt ergab jedoch, dass durch den neuen Markt höchstens zwei Prozent Umsatzverluste für die ansässigen Betriebe entstünden. Das liege deutlich unter dem Schwellenwert, den die Stadt Pirmasens als Ausschlusskriterium festgelegt hatte.

OB Zwick meinte denn auch, dass die Stadt damit leben könnte und es dem vorhandenen Einzelhandel nicht weh tun würde. Das Unternehmen hat bezüglich der Schaufenstergestaltung laut Zwick versichert, dass es den Ansprüchen der Stadt entgegen kommen wolle. Die abgeklebten Scheiben wie in Kaiserslautern seien nur für Standorte in Gewerbegebieten üblich. Das letzte Wort hat nun der Stadtrat bei seiner Sitzung im November.