„Selbstmord ist ansteckend.“ Diese Worte bleiben hängen, mit dem Stück „All das Schöne“ wird das Publikum in der Alten Post von der ersten Minute an emotional mitgenommen.

Es ist ein intensiver Monolog am vergangenen Montag über Depression, Hoffnung und die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen. Das Stück wurde vom englischen Autor Duncan Macmillan gemeinsam mit dem Comedian Jonny Donahoe entwickelt. Auf der Bühne steht Philipp Adam, der das Publikum sofort in das Geschehen hineinzieht. Von Anfang an wird klar: Dieses Stück lebt von der Nähe zum Publikum. Immer wieder werden Zuschauer eingebunden, sie lesen Teile einer Liste vor oder müssen als spontane Komparsen auf die Bühne, um die Erinnerungen lebendig werden zu lassen. Dadurch entsteht eine Atmosphäre, die gleichzeitig persönlich, humorvoll und erschütternd ist.

Begleitet wird der Abend von der Live-Sängerin Salma Kiem, deren außergewöhnliche, eindringliche Stimme immer wieder für besondere Momente sorgt. Musik spielt auch innerhalb der Geschichte eine wichtige Rolle: In der Familie des Protagonisten wurde viel gemeinsam gesungen, die Mutter saß oft am Klavier, während der Vater seine Vinylplatten liebte.

Die Liste wächst und wächst

Im Zentrum steht eine selbst geschriebene Liste mit Dingen, für die es sich zu leben lohnt. Sie beginnt am 9. November 2000, als der Erzähler noch ein Kind ist. Die Liste entsteht aus einer spontanen Idee: Ein älteres Ehepaar schenkt ihm Süßigkeiten aus einem Automaten, als er seine Mutter im Krankenhaus nach dem ersten Suizidversuch besucht. Es waren Smarties, die später als Punkt Nummer 9 auf der Liste stehen. Von da an wächst sie immer weiter, mit scheinbar banalen Dingen, die plötzlich große Bedeutung bekommen: der Geruch alter Bücher, Sonnenschein oder einfach freundliche, ältere Menschen, die gar nicht seltsam sind.

Die Inszenierung arbeitet mit einfachen, aber einprägsamen Bildern. Ein Mantel wird zum Hund, ein Stift zur Einschläferspritze, das war der erste Berührungspunkt mit dem Tod, erinnert er sich. Während draußen zufällig das Martinshorn an der Alten Post vorbeifährt und so beinahe wie ein unbezahlter Statist wirkt.

Bruno, der Sockenhund

Besonders eindrücklich ist eine Szene, in der ein Zuschauer als Vater auf die Bühne geholt wird. Der Erzähler beschreibt, wie er sich das Gespräch im Auto zum Krankenhaus gewünscht hätte: „Warum fahren wir ins Krankenhaus?“ – „Weil sie sich weh getan hat.“ – „Warum?“ – „Weil sie traurig war.“ Doch in Wirklichkeit fiel nur ein einziger Satz: „Deine Mutter hat etwas Dummes gemacht.“ Hier wird deutlich, wie zentral Themen wie Kommunikation, Aufklärung und der Umgang mit psychischen Erkrankungen sind.

Eine Zuschauerin übernimmt die Rolle der Schulpsychologin, zieht ihre Schuhe aus, stülpt sich Socken über die Hand und plötzlich ist da Bruno, der Sockenhund. Es entsteht eine banale Situation und der Erzähler schlüpft dabei in eine kindliche Rolle, die das Geschehen dynamisch machen.

Verzweifelter Versuch eines Teenagers

Doch die Geschichte bleibt nicht leicht. Zehn Jahre später kommt es zu einem weiteren nicht vollendeten Selbstmordversuch der Mutter. Die Atmosphäre im Raum wird spürbar schwerer. Einige Zuschauer senken den Blick, als der Erzähler verzweifelt schreit: „Wenn du dich umbringen willst, dann spring von einer Brücke!“ Die Liste ist inzwischen auf über 315 Punkte gewachsen,

Die Inszenierung bleibt dabei erschreckend realistisch. Der Erzähler rennt über die Bühne, hängt überall Zettel mit neuen Punkten der Liste auf. Damit seine Mutter sie sieht. Ein verzweifelter Versuch eines Teenagers, dem Leben Gründe entgegenzustellen. Besonders berührend ist das Lied mit den Worten: „So schwer für dich. Kannst du das alleine tragen?“ Salma Kiems Stimme geht dabei tief unter die Haut.

Und doch bleibt das Stück lebensbejahend. Es erinnert daran, dass Glück oft in den kleinen, unscheinbaren Dingen steckt. Selbst wenn der große Elefant im Raum, das Thema Selbstmord, niemals ganz verschwindet. Am Ende steht der millionste Punkt auf der Liste: 1.000.000 – Live-Musik. Mit echter Musik, live auf der Bühne, endet auch der Abend.