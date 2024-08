„Im Haus der Mythen“ heißt das neue Stück der Theatergruppe Flamettis Erben. Premiere ist am 30. August. Darin treffen mythische Gestalten im Jenseits aufeinander und berichten von ihren Erlebnissen.

Erleben, was Antigone, Kassandra, Medea, Narziss und Sisyphos in einer ganz besonderen Bar erzählen: Das können die Zuschauer bei der Premiere von „Im Haus der Mythen“, das von Flamettis Erben, der Jugendtheatergruppe der Jugendkulturwerkstatt (Jukuwe), am 30. August auf der Bühne der Jukuwe erleben. Wie Regisseur Achim Ropers erklärt, suchte sich im Vorfeld des Stücks jedes der sieben Ensemblemitglieder eine mythische Gestalt aus und erstellte dazu eine Spielszene. Die Rahmenhandlung sei durch das Zusammentreffen der einzelnen Figuren entstanden. Das Stück dauert zwei Stunden.

„In einer so kleinen Theatergruppe, wie wir es sind, ist es immer schwer, ein Stück zu finden, das allen gefällt und das wir mit angemessen umsetzten können. Achim Ropers machte den Vorschlag, jeder von uns möge sich mit Mythen vertraut machen. Wir arbeiteten uns in den Mythenschatz des antiken Griechenlands ein. Schließlich entschied sich jeder für einen Mythos, der ihm besonders zusagte“, erklärt Ensemblemitglied Anna Dürr, die auch die Rahmenhandlung geschrieben hat.

Das Moderne erkennen

Die 14 bis 20 Jahre alten Jugendlichen habe nicht nur interessiert, den modernen Charakter dieser Mythen zu erkennen, die in den Besprechungen der Gruppe immer wieder mit der heutigen Realität verglichen wurden, sondern auch die Möglichkeit, die Mythen nach eigenem Ermessen und Stil zu gestalten. „So haben wir nicht nur Bezug zu den Hauptversionen der Mythen genommen, sondern uns auch mit zeitgemäßen Interpretationen dieser Mythen vertraut gemacht“, so Dürr. Dadurch, dass jeder sein Stück in erster Linie selbst habe schreiben dürfen und alles gemeinsam durchgesprochen wurde, seien einerseits die Kontraste in der Umsetzung der Stücke deutlich erkennbar, andererseits ließen sie sich in eine Rahmenhandlung zusammenführen: Die Protagonisten treffen sich im Jenseits wieder. Jede Person berichtet auf seine Weise von selbst erlebten Geschehnissen.

Info

„Im Haus der Mythen“ : Freitag, 30. August, 19 Uhr, Pirmasens, Jugendkulturwerkstatt, Glockenstraße 12-20; Freitag, 6. September, 19 Uhr, Pirmasens, Forum Alte Post, Poststraße 2. Der Eintritt ist frei.