Mit einer kuriosen Lovestory mit Tiefgang gilt, kommt das Theader Freinsheim am Samstag, 11. März, 20 Uhr in den Kultursaal des Dr.- Lederer- Hauses in Rodalben.

Die eigenwillige Emma lebt allein und hoch verschuldet auf ihrem Bauernhof. Eines Nachts führt das Schicksal sie mit einem Unbekannten aus der Stadt zusammen. Der junge, aber todkranke Fremde wollte eigentlich nach Mexiko verschwinden. Seine rasante Fahrt mit einem Ferrari fand jedoch an einem Baum auf Emmas Grundstück ein jähes Ende. In dem schrottreifen Ferrari findet Emma all das, was ihr bislang im Leben fehlte: einen Sack voller Geld und einen Mann. Nach einer Weile gesellt sich das Glück zu den beiden, wenn auch auf recht ungewöhnliche Weise. Sie verlieben sich ineinander, aber Max’ Krankheit ist nicht aufzuhalten. Zum Glück weiß Emma als Bäuerin auch, wie man zum Beispiel ein Schwein so zärtlich erlöst, dass es keine Schmerzen erleiden muss.

„Emmas Glück“ nach dem Roman (2003) von Claudia Schneider – 2006 von Sven Taddicken mit Jördis Triebel und Jürgen Vogel fürs Kinos verfilmt – ist eine hinreißende Liebeskomödie zwischen Bäuerin und Städter. Sie erzählt von Eigenverantwortlichkeit in dieser von außen überregulierten Welt, und sie erzählt vom Sterben, aber auch der unbändigen Lust auf Leben! Die Geschichte ist witzig und traurig, sentimental, herzerwärmend und mitunter urkomisch.

Karten

Karten gibt es in Rodalben in der Leseratte Hobbytique (dort ist das 192-Seiten-Taschenbuch auch vorrätig), im Backhaus und bei Lotto Schneider.