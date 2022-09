Nach längerer Pause, die der Corona-Pandemie geschuldet war, kehren die Bühnenkracher aus Horbach auf die Theaterbühne zurück. Mit dem Stück „Die durchgeknallte Alte“ will das Theaterensemble des Karnevalverein Horbach wieder dafür sorgen, dass die Lachmuskeln strapaziert werden und der Alltag vor der Theatertür bleibt. Premiere ist am 30. September. Weitere Aufführungen gibt es am 1., 2., 7. und 8. Oktober. Tickets für sieben Euro und weitere Informationen gibt es bei: Dieter Stemler, Telefon: 06333/60152.