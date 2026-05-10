Vier Musiker, drei Stimmen, zwei Singer/Songwriter – The Strangers stehen auf „Old School Folk Rock“. Das bewiesen sie am Samstag auf dem Johann-Naab-Platz in Hauenstein.

Zwei Gitarren, zwei Stimmen und eigene Songs, die dem Geist der 1970er Jahre atmen, das ist in aller Kürze die Beschreibung von The Strangers – die allerdings zu kurz greift. Denn erst Schlagzeuger (und Sänger) Leonard Klein und David Rauth am Bass formen aus dem Projekt von Isabell „Easy“ Krohn und Vincent Klein, gitarrenspielende Sängerin und Sänger, eine exzellente Band.

Bei ihrem Konzert am Samstag klang die Band, als spiele sie nicht seit sechs Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten zusammen. „Easy“ Krohn hatte mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und ihren Songs nicht nur das Publikum auf ihrer Seite, sondern auch die Jury des Kulturpreis für Musik des Regionalverbandes Saarbrücken. Ende des letzten Jahres wurde die Musikerin mit dem Kulturpreis für Musik des Regionalverbandes Saarbrücken ausgezeichnet. Im Saarland leben mittlerweile alle Mitglieder der Band, beim Studium der Musikwissenschaften traf Krohn auf Vincent Klein, der wie sie eigene Songs schreibt und performt und wie Krohn ein Faible für Folk Rock Songs und Sound aus den 1970ern hat.

Poetisch und einfühlsam

Die Band The Strangers entstand, als Leonard Klein, Bruder von Vincent, als Schlagzeuger einstieg und mit David Rauth ein passender Bassist gefunden wurde. Dass speziell Gitarrist Klein ein großes Faible für den Singer und Songwriter Neil Young hat, merkt man einigen seiner Songs an, doch sind auch Einflüsse von Interpreten wie The Eagles oder Mark Knopfler in den Songs der Band spürbar. Die Texte des Quartetts erzählen poetisch und einfühlsam vom alltäglichen Leben und zwischenmenschlichen Erfahrungen. „Golden Wings“, einer der Lieblingssongs der Band, so Vincent Klein, erzähle beispielsweise vom Gefühl, einen Menschen kennenzulernen, bei dem alles perfekt passe und ein Zusammenkommen doch unmöglich sei.

Auch einige wenige Coversongs hätten sie mitgebracht, wie „Valerie“ vom Amy Winehouse und auch an „Crazy Little Thing Called Love“ wagte sich Krohn. Ein klassischer Rock’n’Roll-Song, der gar nicht nach Queen klingt, eher nach Elvis, und den The Strangers elegant interpretierten und ihr Set einbauten. Die Band, die kurze, „radiotaugliche“ Songs“ sehr mag, orientiert sich auch im Sound an den „alten Zeiten“. Die Instrumente kommen klar und präzise, die Arrangements sind nahezu perfekt und auch die Bandpräsentation zitiert vertraute Muster: Der Schlagzeuger im Hintergrund, der mit dem Bassisten für das rhythmische Gerüst sorgt (und in diesem Fall oft die zweite Stimme singt), der musikalisch sehr flexible Bassist, optisch „ein Fels in der Brandung“, der auch mal Soli spielt, der Gitarrist und Sänger, emotional und immer in Bewegung. Und „Easy“ Krohn, die den ruhenden Pol der Band bildet, sie vor allem mit ihrer Stimme den Sound der „Fremden“ definiert. Musikalisch bewegte sich die Band zwischen Country-Riffs, die an Johnny Cash erinnerten, und folk-verliebtem dreistimmigen Satzgesang, mit kleinen Ausflügen in Pop-Gefilde und auch mit Reggae-Zitaten.

Eine eigene CD hat die Ausnahme-Band noch nicht. Doch auf den Songs von ihr und auch von Vincent Klein sind auch oft Drummer Leonard Klein und David Rauth am Bass zu hören, sagt die Profi-Musikerin „Easy“ Krohn. The Strangers spielten beim Hauensteiner Frühlingsfest vor dem Bürgerhaus. Nicht die optimale Umgebung für die Band, bei einem Hallenkonzert wären die Qualitäten des Folk-Rock-Quartetts noch besser zum Zuge gekommen.