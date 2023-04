Die Hauensteiner feiern am kommenden Wochenende ihr Frühlingsfest. Einen musikalischen Höhepunkt hat dieses Fest auch zu bieten: Auf Einladung der Initiative „Kultur im Dorf“ gastiert am Samstag die Pirmasenser Formation The Storytellers auf dem Johann-Naab-Platz.

Als „Country-Folk-Blues-Rock“ bezeichnen die Geschichtenerzähler, so die Übersetzung des Bandnamens, ihre stilistische Ausrichtung. The Storytellers haben mit ihren Auftritten auf Bühnen in der Pfalz und im Saarland viele Fans gefunden. Die Stilbezeichnung macht die breite Streuung dessen deutlich, was die Band am Samstag, 22. April, 19.30 Uhr, auf der Bühne in Hauenstein bieten will, wobei die Musiker nach eigenen Angaben Wert auf „naturbelassene Instrumentierung“ und „stets durchhörbare Arrangements“ legen.

Das Publikum darf sich auf ein kurzweiliges Programm und besondere Interpretationen der Songs beispielsweise von Bob Dylan, Tom Waits, Jerry Lee Lewis, Van Morrison, Bruce Springsteen und Iggy Pop freuen. Die Presse bescheinigte der Band bereits „faszinierendes Erzählen musikalischer Geschichten“ und eine „Darbietung, die an Authentizität und Spielfreude der Musiker kaum zu überbieten ist“.

Sechs Musiker bilden die Formation

Mike Carter und der unvergessene Fred G. Schütz, der 2021 verstorben ist, hatten die Band – zunächst als Duo – im Jahr 2006 gegründet. Mittlerweile zählen sechs Musiker zu der Formation: Neben Carter (Gitarre, Banjo und Gesang) sind das Michael Schwartz (Bass, Gesang), Philip Freyer (Geige), Marc Kambach (Schlagzeug, Percussion, Gesang), Max Paul (Piano, Lap Steel, Pedal Steel) und Karina Helfrich (Gesang).

Der Eintritt ist frei, wie bei den Veranstaltungen von „Kultur im Dorf“ üblich. Um eine Spende wird dennoch gebeten.