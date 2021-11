Die etablierte Jazzband The Rick Hollander Quartet, bestehend aus Brian Levy, Paul Brändle, Matt Adomeit und Rick Hollander, will am Dienstag, 23. November, in Bernds Jazzkeller ihre eigene Interpretation des Beatles-Albums „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ vorstellen. Das Original wurde im Mai 1967 veröffentlicht und gilt als eines der Konzeptalben der Popmusik. Die abenteuerliche und doch vertraute Interpretation des Beatles-Albums ist für The Rick Hollander Quartet ein gewagtes Unterfangen. Die neuen Arrangements erinnern einerseits an die Originalaufnahme, warten andererseits aber auch mit frischem Klang auf und bieten einige Überraschungen. Rick Hollander hat den kulturellen Stillstand in der Pandemie genutzt, um die Interpretation des Albums auszuarbeiten. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Adresse: Schäferstraße 53, neben der Kneipe „Zum Bitburger“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Es gilt die 2G-Regel.