Das einheimische Lese-Duo The Reading Heads zog am Freitagabend beim zweiten Heimspiel rund 60 Zuschauer ins Forum Alte Post Pirmasens.

Eine synchron stattfindende Lesung von Annett Gröschner in der VR-Bank-Filiale, die ihren preisgekrönten Roman „Schwebende Lasten“ vorstellte, kostete offensichtlich etliche Zuschauer, denn beim vorletzten Auftritt der Reading Heads war der Carolinensaal mit 100 Leuten proppenvoll und zahlreiche Interessierte bekamen damals keine Karten mehr, was den Umzug in die Alte Post eigentlich sinnvoll machte.

Es ist zudem ein von der Livemusikszene bekanntes Problem in Pirmasens, dass sich die Organisatoren aufgrund mangelnder Absprache oftmals gegenseitig das Publikum wegnehmen. Umso ärgerlicher ist dies bei einem solchen Nischensegment wie Lesungen: monatelang gibt’s für die einheimischen Literaturfreunde keine Unterhaltung, aber am Freitagabend hätten diese sich klonen müssen, weil es die städtischen Veranstalter Volkshochschule und Kulturamt nicht hinbekamen, sich abzusprechen.

Programm wurde aktualisiert

Sit Down Comedy nennt das Duo Bernd Ernst und Martin Seebald sein Konzept, „Sketchkommando. Kleine Dramen. Große Kunst“ heißt das aktuelle Programm und dieses lebt idealerweise von der Interaktion mit dem Publikum. Beim letzten Heimspiel im Carolinensaal, direkt vor den Zuschauern sitzend, ging das Konzept der Kleinkunstbühne exzellent auf, doch diesmal war die Entfernung der Besucher und der relativ hohen Bühne nicht nur ein optisches Hindernis. Vom besagten letzten Auftritt schafften es noch drei Sketche ins aktualisierte Programm, hierunter befanden sich auch zwei der bisherigen Meisterstücke des Tandems. Ersteres heißt „Das Amt für Marienerscheinungen“, in dem der rigorose Bürger Schlack im Rathaus von Banalstadt anruft und von der letztlich entnervten Mitarbeiterin erwartet, mit besagtem Amt verbunden zu werden, denn Schlack will seine bestellte Marienerscheinung für seine unerwartet verstorbene 90-jährige Tante spontan der Stadt schenken. „Das gäbe ihrem Tourismus und dem Einzelhandel doch einen enormen Aufschwung“, so seine These. Sekretärin Wagenbach-Herz (herrlich stocksteif gespielt und intoniert von Seebald) beharrt jedoch auf das Ausfüllen etlicher Formulare inklusive Gebühren. Diese unerwarteten Hürden machen Schlack letztendlich zunehmend ratlos. Die launige Persiflage auf die allgegenwärtige Bürokratie wurde mit viel Applaus belohnt.

Bei „Heinrich und Wilhelmine oder das deutsche Gemächt“ fremdelt der Mann mit den Lieblingsfernsehsendungen seiner Frau und das Ehepaar landet unverhofft in der Sendung „Let’s Talk About Love“, wo eine Paartherapie ansteht. Doch völlig überraschend ruft Adolf Hitler – mit Querverweis auf den Timur-Vermes-Buchbestseller „Ich bin wieder da“ – in der Sendung an. Der selbst ernannte Führer wurde von Ernst in authentischer Manier stimmlich und gestenreich imitiert. Der im Laufe des Telefonats als inkontinent entlarvte Hitler zeigt sich erbost über die Niveaulosigkeit des TV-Programms.

Sarkastischer Blick auf die Fernsehlandschaft

Fazit: Ein gelungener sarkastischer Blick auf die in der Tat zumeist öde deutsche Fernsehlandschaft, der mit zahlreichen Lachern quittiert wurde. „Die deutsche Belletristik ist ins Hintertreffen geraten, es gibt einfach keine neuen Klassiker mehr“, so kündigt Ernst mit „Schoethe & Giller“ den besten der fünf neuen Sketche als Abschluss der Lesung an. „Dies ist eine Aufgabe für die Literaturforschung, der sich nun der genannte Betrieb aus Banalstadt angenommen hat“, führt Ernst weiter aus. Hier treten die beiden Grabräuber Schoethe und Giller auf dem Banalstädter Zentralfriedhof aus dem Nebel hervor, einen leeren Eichensarg im Schlepptau, und begehen mit dem unheilvollen Ansinnen, August Weisbäcker, den größten Dichter der Stadt, auszugraben. Beide verzetteln sich jedoch zuvor in skurrilen Diskussionen darüber, wer denn nun der beste deutsche Literat sei.

Im Gegensatz zu den ihren vorangegangenen Auftritten ließen Ernst und Seebald jeweils passende Fotos und Gemälde auf eine große Leinwand hinter der Bühne projizieren. Dies hatte zwar den Vorteil der bessern Sichtbarkeit. Spontanität und das irrwitzige und lustige Gehabe der Protagonisten mit dem Hochhalten passender Schilder und Gimmicks gingen verloren.