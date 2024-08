Die südwestpfälzische Formation The Oh ´Jesses ist in den jüngsten Jahren ein musikalischer Stammgast bei Kuchems Musiksommer in Pirmasens geworden. Am 22. August kommt die Band wieder.

Stilistisch ist die Formation seit ihrer Gründung im Jahr 2016 breit aufgestellt. Nach dem Ausstieg von Michael Weis (Gitarre, Gesang) sind The Oh ’ Jesses zwar auf Quartettgröße geschrumpft, was der Qualität und Spielfreude jedoch keinen Abbruch tut, wie Jürgen Birkenmeier (Bass, Blues-Harp, Gesang) gegenüber der RHEINPFALZ erklärt. Neben Stücken aus den Genres Blues, Classic-Rock, Country sowie Singer/Songwriter finden sich auch diverse Eigenkompositionen im Repertoire. Das Programm für den Auftritt im Neufferpark besteht aus Liedern von Bands und Künstlern wie Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young, The Drifters, John Denver, Bob Dylan, Leonhard Cohen, Sam Cooke, Ben E. King und Hannes Wader.

Im Dahner Land bekannt

Die Musiker selbst bezeichnen ihre Gruppe als „vielleicht nicht alltägliche Rentnerband“. Wiederholt waren The Oh ’ Jesses zu Gast bei Radio Antenne Pirmasens und im Rahmen der beliebten Eventreihe Parksong in Kuchems Brauhaus. Zudem ist man regelmäßig auf den Konzertbühnen in der Dahner Region zugange.

Ein großer Pluspunkt der Band sind der harmonische Satzgesang und die rauchige, charismatische Stimmfärbung von Johannes Meyer, der damit allen Liedern seinen ureigenen Stempel aufdrückt. Neben ihm und Bassist Birkenmeier besteht die Band aus Ellen Meier (Gesang, Gitarre) und dem Schlagzeuger Wolfgang Meier.

Info

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Hutsammlung. Bei schlechtem Wetter spielt die Musik in Kuchems Brauhaus.