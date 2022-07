Beim Musiksommer in Homburg treten in der Reihe Querbeat am Freitag, 29. Juli, ab 19 Uhr The Gentle Jackets auf – eine Pirmasenser Band. Am Samstag, 30. Juli, ab 11 Uhr ist zum Jazz-Frühschoppen die Gruppe Smitty an Blues+ auf dem Historischen Marktplatz zu Gast.

Nicht laut und exzessiv, sondern lässig, charmant und entspannt widmet sich das Pirmasenser Trio The Gentle Jackets, bestehend aus Michael Bixler, Ralf Bender und Ralf Maxstadt, unterstützt vom saarländischen Kontrabassisten Bodo Bode, mit dem neuesten Projekt den All-Time-Favourites der sanften Töne. Die Programmauswahl bewegt sich fernab der üblichen Partysongs. Auf der Setliste stehen Klassiker des Swing, welche in erster Linie durch den legendären Frank Sinatra zu Weltruhm gelangten und durch aktuelle Show-Größen wie Rod Stewart, Robbie Williams oder Michael Bublé eine Renaissance erlebt haben. „Filigrane Pianoklänge, ein dezent akzentuiertes Schlagzeug, angenehme Basslinien, vier harmonierende Stimmen und ein cooles Ambiente“, verspricht die Pressemitteilung für das Konzert.

Am Samstag tritt dann die Band Smitty an Blues+ auf. Ihr Frontmann Smitty war viele Jahre Sänger der Uptown Shufflers. Seine aktuelle Formation trägt im Kern immer noch den Blues. Und wenn man vom Blues redet, ist der Jazz nicht weit. Außerdem hat die Band Elemente aus der Soul-, Rock- und Reggaemusik in ihrem Repertoire. Die charismatische Stimme von Smitty wird ergänzt durch den Schlagzeuger Tony Burks, den Bassisten Michael Schäfer und den Gitarristen Sepp Stephan. Der Saxofonist Thomas Girard und die Sängerin Ty Leblanc unterstützen die Band. Am Freitag kann es bei erhöhtem Besucheraufkommen im Bereich des Marktplatzes zu Straßensperrungen ab der Einmündung Sankt-Michael-Straße kommen, für Samstag sind keine Sperrungen vorgesehen.