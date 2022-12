Der TV Thaleischweiler ist in der Handball-Verbandsliga der Männer auf dem Weg ins Mittelfeld. Der umkämpfte 29:25-Erfolg bei den VTV Mundenheim II brachte die Punkte fünf und sechs aufs Konto.

Mundenheim habe sehr körperbetont gespielt. Es sei eine hart geführte Partie mit vielen Nickeligkeiten gewesen, berichtete TVT-Kreisläufer Alexander Escher, der kurz vor Schluss Rot sah, weil er einen Gegenspieler am Hals getroffen hatte. Escher: „Wir sind aber insgesamt ruhig geblieben, haben in der Schlussphase gute Aktionen in der Abwehr gehabt und auch dank des wichtigen Treffers von Dominik Schweizer zum 26:24 das Spiel auf unsere Seite gezogen.“

SO SPIELTEN SIE

TV Thaleischweiler: Scherer, Henkel - Jens Schweizer (3), Eger (9/7), Dominik Schweizer (7) - Pfeifer, Buchheit (5) - Escher (3); Schick, Kölsch, Huber, Heckmann (2), Deutschmann