Jana Rohr vom TV Thaleischweiler ist Deutsche Meisterin im Steinstoßen der Frauen. Die 25-Jährige, die in Pirmasens als Pharmazeutisch-Technische Assistentin arbeitet, wuchtete am Samstag bei den nationalen Titelkämpfen im Rasenkraftsport in Dissen (Nordrhein-Westfalen) den fünf Kilo schweren Stein auf 11,35 Meter und ließ mit dieser deutschen Jahresbestleistung alle zehn Konkurrentinnen in der Klasse bis 68 Kilo Körpergewicht hinter sich.

Vizemeisterin wurde TVT-Kollegin Lara Schwarz mit 10,15 m. Die Erzieherin aus Maßweiler kam im Dreikampf, der aus Steinstoßen, Gewicht- und Hammerwerfen besteht, auf den fünften Platz.