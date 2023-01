Die Handballer des TV Dahn haben das Verbandsliga-Derby bei der HSG Trifels mit 19:24 (8:9) verloren. Dabei beklagte Dahns Trainer Michael Blank vor allem die unzureichende Chancenverwertung seiner Sieben.

Als Felix Pavlitzek einen HSG-Spieler beim Tempogegenstoß mit der Hand im Gesicht getroffen hatte, führte dies schon nach acht Minuten zur Roten Karte. Da führte Dahn noch. Aber Blank wollte das nicht als Hauptgrund für die Niederlage gelten lassen: „Wenn wir nur 50 Prozent unserer Großchancen genutzt hätten, gewinnen wir das Spiel. Wir haben aber alleine im ersten Durchgang vier Siebenmeter verworfen.“ Die Dahner seien spielerisch sogar stärker als die Gastgeber gewesen, scheiterten aber an sich selbst.

Schwer verletzt

Die Handballer des TV Thaleischweiler haben den Schwung des Derbyerfolges in Rodalben nicht mit in die nächste Partie beim TuS Neuhofen nehmen können. In einem ganz schwachen Verbandsliga-Spiel unterlagen die Südwestpfälzer mit 19:28 (7:14). „Wir haben uns das Leben selbst schwergemacht“, sagte TVT-Kreisläufer Alexander Escher und verwies auch auf Probleme, sich auf die Linie des Schiedsrichters einzustellen. Dass sich Rückraum-Ass Andreas Eger bereits nach wenigen Minuten bei einem Foul so schwer verletzte, dass er für den Rest der Begegnung ausfiel – eine längere Pause droht –, machte es dem TVT noch schwerer. „Letztlich haben wir aber den Torwart der Neuhofener selbst in die Weltauswahl geschossen“, meinte Escher mit einer Portion Sarkasmus, „und in der zweiten Hälfte gefühlt durchweg in Unterzahl agiert.“

SO SPIELTEN SIE

TV Dahn: Helfrich - Fabian Schwarz (3/1), Link (1/1), Lukas Schwarz (6) - Eckelmann (3), Felix Pavlitzek (1) - Farbacher (1), Buttell, Moritz Pavlitzek (2), Brinkmann, Rutschmann, Tim Leidner (2)

Spielfilm: 2:6 (6.), 9:7 (24.), 9:8 (Halbzeit), 13:10 (36.), 20:12 (48.), 24:19 (Ende) - Siebenmeter: 5/3 - 7/2 - Zeitstrafen: 6:5 - Rote Karte: Felix Pavlitzek (9., Foulspiel) - Zuschauer: 80 - Schiedsrichter: Kopp/Friedel (HSG Landau/Land). mame

TV Thaleischweiler: Scherer, ab 31. Henkel - Jens Schweizer, Eger, Dominik Schweizer (7) - Huber (2/1), Becker (1) - Escher (1); Schick (2), Kölsch (3/1), Buchheit (2/1), Heckmann, Pfeifer (1)