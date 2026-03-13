Während Gastgeber TV Thaleischweiler noch Chancen hat, den Abstieg aus der Verbandsliga zu verhindern, kann die TS Rodalben bereits für die Bezirksoberliga planen.

Wie schnelllebig der Sport ist, zeigt das Beispiel der Frauen-Handballteams des TV Thaleischweiler und der TS Rodalben, die am Sonntag um 16 Uhr in der Verbandsliga aufeinandertreffen. Nach einem Horrorstart mit drei Niederlagen legte der TVT eine Serie von acht Siegen nacheinander hin und zählte zwischenzeitlich sogar zu den Titelkandidaten. Aber auch die Gäste aus Rodalben waren bis kurz vor Jahresende auf einem guten Weg, den Verbandsliga-Verbleib zu packen. Für beide Mannschaften ging es in den vergangenen Woche aber steil bergab, für die Turnerschaft noch mehr als für die Gastgeberinnen.

Mit lediglich einem Sieg aus den jüngsten vier Partien fiel der TVT in der Tabelle auf Rang vier ab – und man muss mindestens Vierter in seiner Staffel werden, um auch nächste Saison in der dann eingleisigen Verbandsliga spielen zu dürfen. Wie schwer es aber werden kann, diesen Platz bis zum Schluss zu verteidigen, zeigt ein Blick aufs Klassement. Der TVT streitet mit dem punktgleichen SV Bornheim (je 17:13 Zähler), der HSG Landau/Land (16:14) und der aktuell auf Rang sieben liegenden HSG Trifels (14:14) um den vierten Platz.

Schwere Verletzung

„Eigentlich machen wir uns in Sachen Klassenerhalt keine Gedanken. Wir wollen uns einfach verbessern und weiterentwickeln“, sagt Thaleischweilers Rückraum-Torjägerin Jana Rohr. Bei den jüngsten Niederlagen seien vorne zu viele Chancen liegengelassen worden, und die Abwehrleistung sei nicht konstant genug gewesen. Schwer wog der Ausfall von Natascha Pfeffer. Sie zog sich Anfang Februar im Heimspiel gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim eine Schultereckgelenksprengung in Verbindung mit einem Bänderriss zu. „Sie wird nicht nur gegen Rodalben ausfallen, sondern in dieser Runde keine Partie mehr bestreiten“, informiert die Pharmazeutisch-technische Assistentin, die am Sonntag wie schon im Hinspiel gegen die TSR ein kampfbetontes Spiel erwartet. Obwohl der TVT sieben Zähler mehr auf dem Konto hat, will die 28-jährige von einer Favoritenrolle nichts wissen.

Nur noch rein rechnerische Chancen auf den Liga-Verbleib hat das Team von TSR-Trainer Timo Steinbach, das mit 10:18 Punkten auf dem drittletzten Platz liegt. Seit Ende November haben die Rodalberinnen nur drei Punkte geholt.

Hirtle hat neuen Coach

Zwei davon landeten nur deshalb auf ihrem Konto, weil sie nach der 29:35-Heimniederlage gegen den SV Bornheim erfolgreich Protest gegen die Spielwertung einlegten. Der SVB hatte verbotenerweise eine Akteurin eingesetzt, die nur als Offizielle und nicht als Spielerin im Spielberichtsformular eingetragen war.

Nach Informationen dieser Zeitung hat TSR-Handball-Abteilungsleiter Romi Hirtle einen Nachfolger für den nach dieser Saison aufhörenden Steinbach gefunden. Wer dies ist, wollte Hirtle noch nicht verraten. Dessen Namen könne er aus Rücksicht auf dessen aktuellen Verein erst kommende Woche bekanntgeben.