Amtsgericht verurteilt 29-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Ein 29-jähriger Mann aus Pirmasens wollte am 15. Februar 2020 seinen Bruder aus dem Würgegriff eines vermeintlichen Angreifers befreien. Am Mittwoch verurteilte das Amtsgericht den Familienvater nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro, also zu 1800 Euro.

Kurz vor Mitternacht an jenem Tag habe er seinen Bruder in einer Pirmasenser Diskothek „alkoholbedingt angeschlagen (1,94 Promille)“ und „in auswegloser Situation am Boden“ gesehen. Der habe sich „umklammert im Würgegriff“ eines Mannes befunden und schon „die Augen verdreht“, ließ der Angeklagte über seinen Verteidiger Olaf Langhanki erklären. In Panik und in Sorge um seinen Bruder habe der heute 29-Jährige den Kontrahenten seines Bruders an den Kopf getreten.

Es könne auch sein, dass sein Mandant den anderen in der Erregung beleidigt habe. Aber er habe nicht gedroht, den Mann und dessen Familie umzubringen, wie in der Anklage behauptet. Durch den Tritt an den Kopf war der Kontrahent kurz bewusstlos, erlitt eine Platzwunde am Kopf, Kopfschmerzen und war in der weiteren Folge fast sechs Wochen krankgeschrieben.

Rechtsanwalt Langhanki bot an, dass sein Mandant im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs sofort in bar 2000 Euro als Schmerzensgeld an den geschädigten Nebenkläger zahlt und auch die Kosten für dessen Anwalt übernimmt. Damit solle eine „Gesamtbefriedigung herbeigeführt werden“ und der 29-Jährige „wolle Verantwortung übernehmen“. Damit wollte der Verteidiger eine Einstellung des Strafverfahrens erreichen. Der Nebenkläger, dessen Anwalt und die Richterin waren damit einverstanden, aber nicht die Staatsanwaltschaft.

Nun schlug Langhanki vor, das Gericht solle nur eine Verwarnung mit Strafvorbehalt, also eine Bewährungsstrafe verhängen – im Hinblick auf den angestrebten Täter-Opfer-Ausgleichs. „Nicht bei einer gefährlichen Körperverletzung“, verweigerte nun die Richterin diese Lösung.

Sodann vernahm das Gericht den 42-jährigen Verletzten. Der berichtete, dass der Bruder des Angeklagten randaliert habe. Er, der Zeuge, habe den Mann über einen Beinhebel auf den Boden geworfen, bevor der ihn habe schlagen können. Auf dem Boden habe er den Mann dann am Arm festgehalten und hinuntergedrückt. Aber er habe ihn „nicht gewürgt“. Schließlich räumte der Zeuge aber ein: „Es kann eine Würgesituation gewesen sein“.

Nach dieser Aussage des Geschädigten übergab der Angeklagte dem 42-Jährigen 2000 Euro in bar und die Anwaltskosten an dessen Verteidiger. Und das Gericht stellte das Verfahren bezüglich des Vorwurfs der Bedrohung ein.

Im Urteil berücksichtigte das Gericht die Gesamtsituation, in der es zu der Tat gekommen war. Dass der Angeklagte seinem Bruder helfen wollte. Außerdem wirkte zu seinen Gunsten der erfolgte Täter-Opfer-Ausgleich, dass er alkoholbedingt enthemmt war (0,74 Promille) und nicht einschlägig vorbestraft ist. Zu seinen Ungunsten berücksichtigte das Gericht aber seine kriminelle Energie durch den Tritt an den Kopf und zwei Vorstrafen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.