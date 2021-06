Übers Wochenende sind Unbekannte in einen Baucontainer eingebrochen, der auf einer Baustelle in der Lemberger Straße in Höhe der Hausnummer 255 abgestellt war. Der Container war mit einem Vorhängeschloss gesichert, berichtet die Polizei. Der Einbruch geschah zwischen Freitag, 13.15 Uhr, und Montagmorgen, 7.45 Uhr. Gestohlen wurden zehn Werkzeugmaschinen inklusive der dazugehörigen Koffer. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt 7000 Euro. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens in Verbindung setzen: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.