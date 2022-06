Wenn 40 Tonnen an zwei großen Kränen beim Dahner „Alten Bahnhöf’l“ durch die Luft schweben, kann es sich nur um einen Eisenbahnwagen handeln. Der wird dort gebraucht fürs neue Bahnhof-Hotel.

In Hauenstein wollen sie den raschen Anstieg der Energiepreise nicht tatenlos hinnehmen, sondern sich jetzt auf Solar- und Windenergie konzentrieren.

Wie halten es die Pirmasenser und Pirmasenserinnen bei der Frage „Oben ohne schwimmen oder lieber nicht?“ Antworten gibt’s in der Montagsumfrage.

Nach drei Generationen ist für Felgner Raumdecor in Pirmasens bald Schluss.

Wie kommen wir raus aus unserer Abhängigkeit von Putins Gas aus Russland? Einen Weg aus der Misere kann der Biolandwirt Achim Ruf aus Mörsbach weisen.

Ein Paar in Bubenhausen hat in seinem Vorgarten eine grau geschotterte Steinwüste in ein grünendes, blühendes Idyll verwandelt. Inzwischen summen dort die Bienen um die Wette.

Was unser Mundart-Autor Wolfgang Ohler über Klassenausflüge zu erzählen weiß, die wie gewünscht ihr Ziel erreichen. Anders als neulich im Kleinwalsertal.

Der Abriss ist im Gange und der Zweibrücker Karl Meyer erinnert sich gern an das Gasthaus „Kronprinz“. Dort war er mit seinem älteren Bruder häufig die Großeltern besuchen.

In Winterbach sollte eigentlich im Juli die Sanierung der Ortsdurchfahrt starten. Daraus wird jetzt nichts, das Projekt könnte erst im Herbst oder sogar noch später beginnen.