Der beliebte Premiumwanderweg „Teufelspfad“ soll noch vor den Sommerferien wieder komplett freigegeben werden. Wegen Baufälligkeit einer Brücke wurde just der interessante Aufstieg zu den Teufelsfelsen im April gesperrt. Die Brücke verschwindet.

Der Revierleiter habe im Frühjahr bei einer Kontrolle des Premiumwanderwegs „Teufelspfad“ festgestellt, dass die Brücke am Teufelsfelsen in einem schlechten Zustand sei, erläuterte Forstamtsleiter Florian Kemkes die Ursache für die Sperrung im April. Wegen der aufwändigen Konstruktion sei noch ein Ingenieur zu Rate gezogen worden, der die Einschätzung des Revierleiters bestätigt habe. „Die Brücke muss abgerissen werden“, meint Kemkes, ein Neubau scheide aus. Der Premiumwanderweg werde an der Stelle „etwas verlegt“, um ohne Brücke auszukommen. „Das gibt nur eine kleine Umleitung“, versichert Kemkes, dass die Teufelsfelsen in ihrer Einzigartigkeit auch weiterhin begehbar bleiben werden.

Wann das passiert und wann auch wieder Wanderer den Anstieg zum Teufelsfels nehmen können, konnte der Forstamtsleiter noch nicht sagen. Es handele sich um ein größeres Bauwerk an einer schwer zugänglichen Stelle. Das Forstamt müsse eine Firma finden, die das erledigen kann. „Dann geht das schnell.“ Kemkes hofft, bis zum Beginn der Sommerferien den beliebten Premiumwanderweg wieder komplett freigeben zu können.