Patienten des Städtischen Krankenhauses Pirmasens an den Standorten Pirmasens und Rodalben dürfen seit Mittwoch wieder uneingeschränkt Besuch empfangen. Die Corona-Testpflicht entfällt. Für Besucher und ambulante Patienten sowie in der Tagesklinik gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht. Die Maske ist während des gesamten Besuchsaufenthalts im Krankenhaus zu tragen. Gesonderte Besuchszeiten gelten für die Intensivstation am Standort Pirmasens, dort können Patienten zwischen 15 und 17.30 Uhr von maximal zwei Personen für bis zu 30 Minuten besucht werden. Eine Voranmeldung unter Telefon 06331 714-2213 ist erforderlich. Auf der Intensivstation am Standort Rodalben sind 30-minütige Besuche täglich zwischen 15 und 19 Uhr möglich. Wer an Covid-19 oder einer anderen Infektionskrankheit leidet, darf keine Patienten besuchen, teilte das Krankenhaus mit.