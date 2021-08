Seit Anfang August sind acht DRK-Impfbusse auf vielen Supermarktparkplätzen in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Im Auftrag der rheinland-pfälzischen Landesregierung setzt das Rote Kreuz in den kommenden Wochen auf eine neue, aufsuchende Strategie in der landesweiten Impfkampagne. Die Busse kommen auch in die Südwestpfalz. Hier eine Terminübersicht.

Ohne Voranmeldung und mit den frei wählbaren Impfstoffen der Hersteller Biontech und Johnson & Johnson können sich Interessierte zu folgenden Zeiten an folgenden Orten impfen lassen: am Freitag, 6. August, Wasgau Pirmasens, Carl-Schurz-Straße 33, 8 bis 12 Uhr und Penny, Blocksbergstraße 52, 14 bis 18 Uhr; am Donnerstag, 12. August, Penny Dahn, Pirmasenser Straße 62, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr; am Montag, 16. August, Wasgau Pirmasens, Arnulfstraße 71, 8 bis 12 Uhr und Penny Thaleischweiler-Fröschen, Bahnhofstraße 52, 14 bis 18 Uhr; am Dienstag, 24. August, Penny Hauenstein, Im Rappenteich 2, 8 bis 12 Uhr und Penny, Pirmasenser Straße 1, 14 bis 18 Uhr; am Freitag, 27. August, Wasgau Pirmasens, Bitscher Straße 85, 8 bis 12 Uhr und Wasgau Lemberg, Pirmasenser Straße 46, 14 bis 18 Uhr.

Wer sich impfen lassen möchte, kann die Busrouten im Internet unter www.corona.rlp.de einsehen. Die Registrierung zur Impfung erfolgt direkt vor Ort. Das vertrauliche Aufklärungsgespräch findet im Bus mit dem Arzt statt, danach folgt die Impfung in einer sichtgeschützten Kabine. Im Anschluss bleiben die Impflinge in einem wettergeschützten Begleitzelt für 15 Minuten unter Beobachtung. Wenn alles in Ordnung ist, wird anschließend der Impfnachweis ausgehändigt.