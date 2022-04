Am Samstag um 11.15 Uhr stoppte die Polizei Dahn in Hauenstein einen Lastwagen. Grund für die Kontrolle war, dass der Lastwagen sehr breit schien. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Laster mit zahlreichen Teppichen beladen war. Die Teppiche waren gegen das Verrutschen mit mehreren Spanngurten gesichert. Dadurch, dass die Teppiche leicht formbar sind, wurden sie durch den enormen Druck der Spanngurte derart nach außen gegen die Lkw-Plane gedrückt, dass der Laster eine Gesamtbreite von 2,85 Meter – bei erlaubten 2,55 Meter – aufwies. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Teppiche müssen in einen geeigneten Lkw umgeladen werden. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen, der Verlader wurde angezeigt, der Halterfirma des Lastwagens steht ein Verfahren zur Gewinnabschöpfung bevor, so die Polizei.