Die Tennismannschaft des Immanuel-Kant-Gymnasiums hat in der Altersklasse WK II (B-Jugend) die Rheinhessen-Pfalz-Meisterschaft gegen das Sebastian-Münster-Gymnasium Ingelheim mit 4:2 gewonnen. Gespielt wurde auf den Plätzen von Rot-Weiß Pirmasens. Die Mädchen setzen damit ihre Erfolgsserie aus dem vergangenen Jahr fort, als sie sich sogar für das Bundesfinale in Berlin qualifizieren konnten. Das Landesfinale steht nun am 10. Juli in Ludwigshafen gegen das Gymnasium auf der Karthause Koblenz an. In der Altersklasse WK II wird jedoch kein Bundesfinale gespielt. Gegen Ingelheim siegten Caroline Georgi und Maya Weislogel (auf dem Bild vorne, von rechts) in ihren Einzeln ebenso Leana Lotz (hinten links neben Betreuer Steffen Stark). Zudem siegte das Doppel Amelie Weimann (hinten, rechts neben Betreuerin Lisa Riehmer). Emilia Sandoz (hinten, Mitte) kam nicht zum Einsatz.