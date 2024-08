Zwei Talente des TC Rot-Weiß Pirmasens haben diese Woche bei den deutschen Tennis-Jugend-Meisterschaften für die Altersklassen U9 bis U12 gespielt. Lennard Schlick verpasste bei den U12-Jungs durch ein 3:6, 5:7 gegen den Oldenburger Max Perthold den Sprung ins Hauptfeld und musste sich dann in der Trostrunde Mika Wenner vom TV Dellbrück klar geschlagen geben. Bei der U9 – hier heißen die Wettbewerbe auf verkürztem Feld offiziell „Nationales Deutsches Jüngsten-Turnier“ – startete Bennet Thelemann mit einem 6:3, 6:3 gegen Tammo Schnee vom TC Dornberg in die Gruppenphase. Es folgten ein 2:6, 2:6 gegen Mika Rönz (Jahn Brinkum) und am Donnerstag ein 5:7, 2:6 gegen Lennard de Blaer (BW Neuss). „Auf die Trostrunde haben wir verzichtet, weil Bennet Fieber bekommen hat“, sagte die Mutter des Grundschülers, die Rot-Weiß-Sportwartin Katherina Thelemann.