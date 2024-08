Es gibt auch überraschende Polizeimeldungen. Eine ist diese hier: Am Freitag zwischen 12 und 13.05 Uhr kontrollierte die Polizei in der Lemberger Waldstraße mit einem Lasermessgerät die Geschwindigkeit der Autofahrer in der dortigen 30-Stundenkilometer-Zone. 23 Fahrzeuge wurden gemessen, alle hielten sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug laut Polizei 34 Stundenkilometer.