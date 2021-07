Am Donnerstag kontrollierte die Pirmasenser Polizei zwischen 9.45 und 11 Uhr in der 30er-Zone in der Herzogstraße an der Horeb-Grundschule die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos. „Von 120 Fahrzeuge mussten 32 beanstandet werden. Damit war an dieser sensiblen Stelle jedes vierte Fahrzeug zu schnell“, teilt die Polizei mit. Die Spitzengeschwindigkeit betrug 48 statt 30 Stundenkilometer. „Natürlich sollte man sich immer an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Aber gerade an Stellen, an denen sich vornehmlich ,verkehrsschwache’ Personen bewegen, ist das überhaupt nicht hinzunehmen“, schreibt die Polizei und kündigt weitere Kontrollen an Orten wie Altersheimen, Kindergärten, Grundschulen und Krankenhäusern an.