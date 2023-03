Mit einem Tempo-30-Konzept soll im gesamten Stadtgebiet die Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern verbessert werden. Zudem lasse sich durch eine Geschwindigkeitsreduzierung auch die Wohn- und Aufenthaltsqualität steigern. Mit dem Thema hat sich der Hauptausschuss der Stadt beschäftigt. Grundlage für das Konzept ist der im Jahr 2020 beschlossene Verkehrsentwicklungsplan.

Die schrittweise Einrichtung weiterer Tempo-30-Zonen erfolgt in den Vororten und im Stadtgebiet. Zunächst sei an eine Verminderung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Schloß- und Alleestraße gedacht, zwischen der Kreuzung Gärtner-/Schloßstraße und der Kreuzung Alle-/Bergstraße. Wie Oberbürgermeister Markus Zwick in der Sitzung des Hauptausschusses am Montag informierte, würden Tempo 30-Zonen nicht in klassifizierten Straßen (innerörtliche Kreis- und Landesstraßen) und wichtigen Durchgangs- und Verbindungsstraßen eingerichtet.