Einen nicht alltäglichen Diebstahl vermeldet die Polizei für Steinalben. Dort nahmen Unbekannte nämlich ein Tempo-30-Schild im Bereich der Friedhofstraße/Lindenstraße mit. Möglich war das, weil das Schild noch nicht befestigt war, sondern zu diesem Zweck erst an der Straße lag. Zugeschlagen haben die Diebe laut Polizei in der Zeit von Mittwoch, 14 Uhr, bis Donnerstag, 10 Uhr. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333 9270 oder per E-Mail unter piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de zu melden.