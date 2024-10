Eine 90-jährige Frau aus Pirmasens ist am Dienstag Opfer eines Betrugs geworden. Die Frau wurde vermeintlich von der Kriminalpolizei Karlsruhe angerufen. Ihr wurde mitgeteilt, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und Menschen dabei gestorben seien. Nur wenn sie eine Kaution hinterlege, werde ihr Sohn nicht ins Gefängnis kommen, teilten ihr die falschen Beamten mit. Nach Wertsachen befragt, musste sie ihren Goldschmuck wiegen und in eine Tüte packen. Diese Tüte wurde an der Haustür einem fremden Mann übergeben. Den Mann kann sie als bart- und brillenlosen jungen Mann mit schwarzen Haaren, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß beschreiben. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Anorak oder Mantel. Der Schaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.