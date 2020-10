Weil die Straßendecke saniert werden muss, ist die Rodalber Straße ab Montag, 12. Oktober, bis 21. Oktober zwischen der Einmündung zum Unteren Sommerwaldweg bis nach der Einmündung der Straße Am Sommerwald voll gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Der Verkehr wird über die Pestalozzistraße und den Käthe-Dassler-Kreisel in der Rodalber Straße umgeleitet. Für den Anliegerverkehr in Richtung Sommerwald ist im ersten Bauabschnitt vom 12. bis 18. Oktober die Zufahrt in die Straße Am Sommerwald möglich, im zweiten Bauabschnitt vom 19. bis zum 21. Oktober wird der Verkehr zum Sommerwald von der Stadtmitte kommend über den Unteren Sommerwaldweg zur Straße Am Sommerwald geführt. In dieser Zeit wird für die Anlieger der Straße Am Sommerwald von der Einmündung Zum Keglerheim bis zur Einmündung Rodalber Straße Gegenverkehr eingerichtet.