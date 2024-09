Pirmasens kann Firmenlauf, und zwar so was von: 2038 Läuferinnen und Läufer, so viele wie noch nie, sorgen für besondere Stimmung bei diesem Großereignis zum Auftakt des Pfälzerwald-Marathon-Wochenendes am Freitagabend.

„Der Pfälzerwald-Marathon lebt, und steigert sich von Jahr zu Jahr, allen Unkenrufen zum Trotze.“ Das sagte der sportliche Leiter, Hartmut Kling, Minuten vor dem Start des Firmenlaufes.