Die Stadtwerke Pirmasens erneuern ab Montag, 17. April , ein Wasserschieberkreuz in der Zweibrücker Straße an der Einmündung zur Hillstraße. Dafür wird die Zweibrücker Straße an der Kreuzung zum Teil gesperrt, und die Hillstraße ist nur von der Carl-Schurz-Straße aus befahrbar. Der Stadt zufolge sollen die Arbeiten zwei Wochen dauern. Die Buslinie ist nicht betroffen.