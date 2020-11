Ab Montag, 23. November, erneuern die Stadtwerke Pirmasens in Winzeln zwischen Bottenbacher Straße und Oskar-Metz-Straße mehrere Hausanschlüsse und stellen die Verbindung zur neuen Versorgungsleitung her. Deshalb wird die Gersbacher Straße zwischen der Bottenbacher Straße und der Oskar-Metz-Straße voll gesperrt, so die Stadtwerke. Der Verkehr in Richtung Gersbach wird über die Bottenbacher Straße und eine Einbahnstraßenregelung durch die Großheimer Straße und „Am Hollerstock“ geführt. Stadteinwärts wird der Verkehr über die Breslauer Straße und „Am Stockwald“ umgeleitet. In den Umleitungsstrecken gelten ab Montag, 23. November, Halteverbote. Die Zufahrt zum Wasgau-Markt ist möglich und wird ausgeschildert. Der Anliegerverkehr bleibt frei. Es werde zu geplanten Versorgungsunterbrechungen in der Wasserversorgung kommen, so die Stadtwerke. Die betroffenen Anlieger werden rechtzeitig vorab informiert. Für die Baumaßnahme ist eine Bauzeit von circa vier Wochen anberaumt.

Die Stadtwerke Pirmasens haben den Bau und die Anbindung der neuen Wasserversorgungsleitung im Kreuzungsbereich Bottenbacher/Gersbacher Straße zwischen Winzeln und Gersbach abgeschlossen. Die Kreuzung ist ab Samstag, 21. November, wieder für den Verkehr freigegeben. Die Busse fahren in Winzeln ab Samstag, 21. November, wieder regulär.